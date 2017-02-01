الإمارات تدين هجوم كيبيك ومنفذه يواجه 11 تهمة

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المصلين في وقت وجهت الشرطة الكندية إلى المشتبه به بتنفيذ هذا الهجوم ألكسندر بيسونيت (27 عاما) 11 تهمة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان.. موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الحكومة الكندية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها. وعبرت عن خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب الكندي ولأسر الضحايا.. وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشدة هجوم كيبيك الإرهابي.

تهم عديدة

في الأثناء، وجهت الشرطة الكندية إلى المشتبه به بتنفيذ الهجوم ألكسندر بيسونيت ست تهم بالقتل وخمساً بالشروع في القتل بعد الاعتداء على المركز الإسلامي في كيبيك ومثل بيسونيت أمام محكمة كيبيك، في الوقت الذي شهدت فيه أنحاء متفرقة من كندا وقفات للتعاطف مع الضحايا والتنديد بالحادث الذي وقع مساء الأحد خلال صلاة المغرب. وأوقف بيسونيت المتحدر من كيبيك والطالب في العلوم السياسية في جامعة لافال المجاورة للمسجد، بعيد الاعتداء الذي يعد واحداً من أسوأ الهجمات على مسلمين في دولة غربية.

وخرج المتهم مكبل اليدين من سيارة للشرطة ليمثل أمام قاض. وقال بوشيه الناطق باسم إدارة الملاحقات الجنائية والجزائية جان باسكال إن مدير الإدارة «وجه 11 اتهاماً إلى بيسونيت». وأضاف إن التهم الـ11 تتعلق «بجرائم قتل مع سبق الإصرار» لستة مؤمنين خلال الصلاة و«محاولات قتل بسلاح ناري» للمصابين الخمسة بجروح خطيرة.

ومن المقرر أن يمثل المتهم مجدداً أمام المحكمة في 21 فبراير الجاري في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم رسمياً إليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بيسونيت كان استأجر شقة قريبة مما يرجح أنه ربما كان يستهدف دار العبادة. وأبلغ أحد جيران أبويه هيئة الإذاعة الكندية أن بيسونت الذي قال إنه من المعجبين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان انتقل أخيراً إلى شقة قرب المسجد بصحبة شقيقه التوأم.

تحقيقات متواصلة

يشار إلى أن أكثر من 50 شخصاً تجمعوا في المسجد لأداء الصلاة عندما اقتحم المكان مسلح أطلق النار فأودى بحياة ستة أشخاص فيما جرح 19 آخرين.