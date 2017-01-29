“ الاتحاد للطيران “ تصدرا بيانا هاما لمواطني الدول الـ 7 الممنوعين من دخول أميركا

أصدرت شركة " الاتحاد للطيران " بيانا رسميا لمواطني الدول الـ 7 الممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأميركية بموجب القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وقالت الشركة : " نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 27 يناير 2017، فقد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمواطني كلاً من إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا."

واعتباراً من تاريخه، ربما لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانوا يحملون أياً من هذه المستندات التالية:

· بطاقة صالحة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف باسم "الجرين كارد"

· تأشيرة دبلوماسية

· تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة

· تأشيرات G-1 و G-2 وG-3 وG-4

· جواز سفر من دولة أخرى يتيح دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الإلكتروني لتصاريح السفر، وذلك حسب المطبق لهذا الجواز.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية أو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

ويجب على المسافرين المتأثرين الذي يحملون تذاكر للسفر على متن رحلات الاتحاد للطيران الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم إذا كانوا يحتاجون إلى عمل تعديلات على ترتيبات السفر الخاصة بهم.