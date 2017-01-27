قلاع الحوثي تتهاوى في المخا

وسعت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، مساحة المناطق المحررة في عملية «الرمح الذهبي»، بطرد الانقلابيين من مناطق جديدة أمس، وأبرزها معسكر الدفاع الجوي في المخا، والذي يعتبر أحد قلاع التمرد، فيما اشتدت المعارك في جبل الصيباره على مشارف مديرية الوازعية غربي تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري في تصريح له للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش اليمني شن هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في معسكر الدفاع الجوي، وبإسناد من قوات التحالف العربي، تمكن من اقتحام المعسكر وتحريره من المليشيا الانقلابية التي لاذت بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.



وأوضح المصدر، أن وحدات الجيش واصلت زحفها نحو معاقل المليشيا في منطقة المحجر، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما تواصلت المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة، والمليشيا من جهة أخرى، في منطقة البليلي شرقي مدينة المخا. وأفاد مصدر عسكري، بمواصلة القوات المسلحة تقدمها باتجاه المجمع الحكومي شرقي مدينة المخا، متزامناً مع التقدم في اتجاه معسكر خالد بن الوليد.

هجوم الوازعية

في السياق، شنت القوات المسلحة اليمنية، هجوماً على مواقع المليشيات في الشقيراء مركز مديرية الوازعية غربي تعز، وجبل الصيبارة، بعد قصف مقاتلات التحالف بأربع غارات لتلك المواقع.

سياسياً، ذكر مسؤولون في الحكومة لـ«البيان» أن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية سيُبلغ مجلس الأمن الدولي باستمرار خرق طهران قرار منع إرسال الأسلحة إلى الانقلابيين.

ويقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، إحاطة لمجلس الأمن، يُنتظر أن يطالب فيها بإحياء اتفاق الهدنة، ومساندة دولية لاستئناف المسار السياسي.

إلغاء

ألغت قوات الشرعية أمس، مسميات فصائل المقاومة الشعبية في محافظة تعز. وحسب بيان صادر عن قيادة محور تعز، وافقت اللجنة الأمنية على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام مجاميع مقرات أمنية في المحافظة، وتسليم قلعة القاهرة ومبنى الأمن السياسي لعمليات محور تعز، وتسليم نقطة تفتيش الهنجر للواء 17 مشاة والحملة الأمنية.