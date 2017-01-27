معلمو صنعاء يتسلمون مرتباتهم من الشرعية

أوفت الشرعية اليمنية بوعودها في صرف مرتبات الجولة اليمنية حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بحكم مسؤولية الحكومة عن كافة أبناء الشعب اليمني حيث بدأ العاملون في قطاع التعليم في صنعاء أمس بتسلم مرتباتهم المستحقة للشهر الماضي.

وشهدت محلات مصارف الكريمي بالعاصمة اليمنية صنعاء حالة من الزحام الشديد والفرحة الغامرة بين المعلمين للبدء بصرف رواتب المعلمين بعد أن وقعت الحكومة اليمنية عقداً يقضي بتسليمها.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أعلن أول من أمس إرسال رواتب الموظفين الحكوميين في صنعاء، بدءاً بالمعلمين عبر شركة الكريمي للصرافة.

وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن تحويل الأموال عبر الشركة بناءً على كشوفات الموظفين لشهر ديسمبر 2014.