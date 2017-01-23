الجيش اليمني يحرر المخا وميناءها وهادي يشيد بدور الإمارات

حررت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ــ بإسناد التحالف العربي ــ اليوم مدينة المخا وميناءها " غرب محافظة تعز " بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدور قوات دولة الإمارات الذي كان له الإسهام الفاعل في تحرير مدينة وميناء المخا وغيرها من الانتصارات التي حققها الجيش على مختلف الجبهات مثمنا دعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ــ خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عبدربه منصور هادي ــ أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.

فيما هنأ الرئيس اليمني القادة وضباط وضباط الصف وعناصر الجيش والمقاومة وأبناء الشعب اليمني كافة بهذه الانتصارات التي حققها الجيش مسنودا بقوات التحالف العربي.

وشدد الرئيس هادي على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيا الموت والدمار.