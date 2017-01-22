الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة على مشارف المخا

واصلت وحدات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ــ باسناد طيران التحالف العربي ــ تقدمها الى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة والتي تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مدينة المخا وإحدى أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيات في الساحل الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية..أن الجيش تمكن من التوغل في مناطق تمركز الميليشيات الانقلابية مواصلا التقدم نحو مدينة المخا الساحلية غرب تعز وسط اندحار الميليشيات وفرار العشرات من عناصرها وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المركز إن مدفعية الجيش دكت الانقلابيين في المناطق القريبة من مدينة المخا فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.

وتمضي وحدات القوات المسلحة في تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب بهدف اعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.