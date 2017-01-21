المخلوع يمهد للقفز من سفينة الحوثي

أعلن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أنه لم يعد مسؤولاً عن أي ملف في اليمن، في تمهيد للتخلي عن حلفائه الحوثيين.

وقال صالح في تدوينة على حسابه الرسمي في «فيسبوك» إنه «لم يعد مسؤولاً عن أي ملف، عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو أمنياً»، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تخلٍ واضح عن حلفائه الحوثيين وتحميلهم المسؤولية لما آلت إليها البلاد نتيجة الحرب والفوضى التي أشعلوها.

وكشفت التدوينة الأخيرة قلق المخلوع من مسؤولية الحالة التي آلت إليها الأوضاع في البلاد، أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وفق آخر تقديرات أن عشرة آلاف قتيل، ونحو 40 ألفاً آخرين سقطوا في الحرب التي يشنها تحالف المخلوع والحوثي في عدد من مناطق البلاد، إضافة إلى حالة أمنية متردية وانهيار اقتصادي مريع.