يمني يفقد 4 من أبنائه في المعارك

فقد الحاج الخضر علي الصري، من أبناء مديرية مودية في محافظة أبين، أربعة من أبنائه في المعارك القائمة ضد الانقلابيين، حيث فقد ثلاثة منهم في معارك تحرير عدن ولحج وأبين، والرابع قبل ثلاثة أيام في أثناء تحرير منطقة ذوباب على الساحل الغربي لليمن.

وقال الخضر علي الصري، أثناء استقباله من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، في قصر معاشيق بمدينة عدن، إنه يحتسب أولاده الأربعة شهداء عند الله في الدفاع عن الدين والقيم والوطن.

وفي لفته كريمة من الرئيس هادي، وتقديراً لتضحيات هذه العائلة، استقبله في قصر معاشيق، وأشاد بـ«مواقف هذه الأسرة المناضلة الصابرة التي اجترحت المواقف والمآثر من دون الالتفات إلى الوراء، لإيمانها العميق بانتصار مفاهيم العدالة والحق وقيّم المثل السمحاء».

تكاتف

وقال هادي: لقد برهن شعبنا اليمني بمختلف أطيافه أنه دوماً عند مستوى المسؤولية والحدث ووحدة الموقف والصف، في وجه الكهنوت والطغيان الذي أراد عودة عجلة التاريخ للوراء باستباحته للأرض والعرض، وقتل وتشريد الأبرياء وتدمير الدولة وبناها التحتية. وبشّر رئيس الجمهورية بالانتصار على قوى الظلام والشر لمصلحة الشعب اليمني.