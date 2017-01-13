من هي المصرية التي عينها ترامب مستشارة اقتصادية؟

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الأميركية من أصول مصرية، دينا حبيب باول لتنضم إلى فريقه كمستشارة له فيما يتعلق بالمبادرات الاقتصادية.

وتشغل دينا حاليا منصب رئيسة مؤسسة "غولدمان ساكس" فيما يتعلق بالمبادرات الخيرية.

وفي منصبها الجديد كمستشارة لترامب ستلعب دينا دورا هاما، إذ ستتولى مسؤولية التواصل بين البيت الأبيض و"وول ستريت" والشركات الأميركية الكبرى.

وولدت دينا في القاهرة عام 1973 وهاجرت إلى أميركا منذ صغرها مع أسرتها.

وعملت مع الرئيس الأسبق جورج بوش في مجال المبادرات الخيرية، إذ شغلت منصب رئيسة مؤسسة غولدن ماكس للأعمال الخيرية.

وشغلت منصب مساعدة لوزيرة الخارجية الأميركية ، كوندوليزا رايس، للشؤون التعليمية والثقافية، كما تولت منصب نائبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة.