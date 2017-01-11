الإرهاب الآثم يصيب سفيرنا ودبلوماسيينا أثناء مهمة إنسانية في قندهار

في اعتداء إرهابي آثم، أصيب سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته أثناء زيارة إلى مدينة قندهار الأفغانية، إذ استهدف الاعتداء دار ضيافة والي المدينة.

وتأتي زيارة سفيرنا والوفد المرافق في إطار مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في كابول بتمويل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أنّها تدين الاعتداء الإرهابي الآثم، مضيفة: «في هذه اللحظات العصيبة فإنّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة، بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الأفغانية بمتابعة تطورات هذا الاعتداء الإرهابي سائلة الله - أن يحفظ أبناءنا الذين يقومون بمهام إنسانية نبيلة في خدمة الشعب الأفغاني والشقيق من كل سوء، وأنّها ستوالي الإعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الإرهابي».

إدانات

ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء الإرهابي، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية كافة. وأعرب الزياني عن تضامن دول مجلس التعاون ومساندتها لدولة الإمارات وجمهورية أفغانستان تجاه هذه الجريمة الشنيعة، التي جاءت في الوقت الذي كان فيه سفير الإمارات في مهمة رسمية إنسانية ضمن جهود دولة الإمارات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح الشعب الأفغاني الشقيق.

ونددت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بالاعتداء الإرهابي الآثم، معربة عن خالص تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، منوهة بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تنمية أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة تأكيدها تضامن مملكة البحرين التام مع دولة الإمارات في جهودها لترسيخ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الصديقة في حربها ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

وجددت موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما تكن دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم.

وأكّد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، أنّ «الدور العالمي الذي تقوم به الإمارات لإنقاذ شعوب المنطقة من براثن الإرهاب هو دور مشهود وغير مسبوق، ولا يستهدفه إلّا مجرم حاقد عميل».

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان لها، إن دولة قطر إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أفغانستان، فإنها تؤكد تضامنها مع دولة الإمارات وشعبها.

ودانت الحكومة الأردنية العدوان الإرهابي الآثم. وأعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني عن تضامن ووقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات والحكومة الأفغانية في سعيهما لمكافحة الإرهاب والتطرّف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزير المومني قوله، إن الأردن يجدد رفضه لمثل هذا العدوان الإرهابي الذي يمثل نهج العصابات الإجرامية ويستهدف الإنسانية واستقرار الدول وأمن المدنيين الأبرياء، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للوقوف في وجه الإرهاب. وأعرب المومني عن تمنياته لسفير الدولة والدبلوماسيين الإماراتيين المصابين بالشفاء العاجل.