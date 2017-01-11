إصابة سفيرنا ودبلوماسيينا بأفغانستان في اعتداء آثم

أصيب جمعة محمد عبدالله الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته في أثناء زيارة إلى قندهار.

وذلك في اعتداء إرهابي آثم على دار الضيافة لوالي قندهار، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تتابع تطورات هذا الاعتداء.

وتأتي زيارة سفير الدولة إلى قندهار في إطار مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار، علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.