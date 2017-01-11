نزوح 40 عائلة عراقية غرب الأنبار

أعلن مصدر عسكري عراقي نزوح 40 عائلة من مدينتي عانه وراوة في محافظة الأنبار عقب انطلاق العملية العسكرية لتحرير مناطق غرب الأنبار. وقال اللواء الركن محمد خلف الفهداوي لوكالة الأنباء الألمانية، إن 40 أسرة في مدينتي عانه وراوة الواقعتين غرب الأنبار هربوا من مناطقهم بعد انطلاق معارك تحرير مدن غرب الأنبار من إرهابيي داعش.

مؤكدا أن هروبهم تم عبر المناطق الصحراوية حتى وصولهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي. وأضاف أن «الخطة العسكرية تضمنت أيضا ضرورة حماية المدنيين من نيران المعارك، وإمكانية فتح طرق آمنة لإخراجهم من منازلهم للحيلولة دون استهدافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي».وأوضح أن المعركة تسير بشكل بطيء لاعتماد داعش على عنصر المباغتة في مهاجمة القطعات العسكرية، واللجوء إلى أسلوب القنص، مشيراً إلى أنّ دخول مدينتي عانه وراوه سيستغرق أياماً.

ويشهد غرب الأنبار منذ الخميس الماضي عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي لتحريرها من عناصر تنظيم داعش الذي سيطر عليها منذ مطلع 2014، وقام بقتل واختطاف المئات من أبناء هذه المناطق بحجة الانخراط والتعاطف مع الأجهزة الأمنية العراقية.