وزير خارجية مصر إلى برلين اليوم.. وأزمات المنطقة تتصدر المباحثات

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق يومين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان، إن وزير الخارجية سيلتقي خلال زيارته إلى برلين بعدد كبير من المسؤولين في الحكومة الألمانية والبرلمان.

حيث تم إعداد برنامج زيارة مكثف ومتكامل بالتعاون مع السفارة المصرية في برلين، يعكس العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا وحرص الجانبين على إعطائها دفعة قوية في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة. وأوضح الناطق أنه من المقرر أن يلتقي سامح شكري مع نظيره الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، وعدد من المسؤولين الألمان.

وأضاف الناطق أن وزير الخارجية سيستعرض خلال لقاءاته المواقف المصرية من الأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والقضية الفلسطينية، شارحاً مرتكزات الدور المصري الذي يقوم على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وأهمية إتاحة الفرصة للشعوب للتعبير عن إرادتها من دون تدخلات أو إملاءات خارجية، ومحورية دور الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة انتشار ظاهرة التنظيمات والميليشيات وانحسار دور الدولة الوطنية.