الحكومة اليمنية تأمر بإخراج المعسكرات من عدن

أكدت الحكومة اليمنية ضرورة إخراج معسكرات الجيش من عدن، وتسليم مهمة الأمن لوزارة الداخلية، إضافة إلى إعادة بناء الألوية العسكرية على أساس وطني.

واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في عدن أمس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، حسين بن عرب، عن الأوضاع الأمنية في عدن وباقي المحافظات المحررة.

وأمر المجلس بإزالة الحواجز الأمنية التي تعيق الحركة المرورية، وتخفيف عدد النقاط العسكرية مع أخذ الترتيبات الأمنية اللازمة. كما أوصى بتشكيل لجنة مناصحة ليستفيد منها العائدون من الفكر الضال. وشدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب ومطاردة عناصره وتجفيف منابعه، مؤكداً أن مسؤولية محاربة الإرهاب تقع على عاتق الجميع.

وقدم وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إيضاحات عن أثر الخطوات التي تجري على أرض الواقع لتطبيع الحياة وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات اليمنيين.