مقتل 4 من جنود الاحتلال دهساً في القدس

قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 15 آخرون بجروح في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، ما ادى الى استشهاده، فيما استغلت حكومة الاحتلال العملية للتحريض على الفلسطينيين وسكان المدينة المقدسة تحديدا.

وامتنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن الكشف عن اسم منفذ العملية، وأفاد بيانها باستهداف سائق شاحنة فلسطيني 15 جندياً إسرائيلياً بعد انحراف شاحنته القادمة من طريق منتزه «أرمون هنتسيف» عن مسارها، لتدهس مجموعة من الجنود الذين كانوا يغادرون إحدى الحافلات. ونقل الجنود المصابون إلى مستشفيات القدس المحتلة، ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة وأربعة آخرين بالمتوسطة، فضلاً عن عشر إصابات طفيفة، وأكّد بيان شرطة الاحتلال استشهاد منفّذ العملية.

وكشفت مصادر فلسطينية عن أنّ منفّذ عملية الدهس من سكان القدس المحتلة، ويدعى فادي القنبر (28 عاماً) وهو أسير محرر ويسكن في جبل المكبر. وفور التعرف على هوية المنفّذ، استنفر الاحتلال الإسرائيلي قواته وأرسل عناصر حرس الحدود إلى بلدة جبل المكبر، الذين قاموا بمحاصرة واقتحام منزل الشهيد منفذ العملية، ومصادر مقتنياته الشخصية وحاسوبه، وقامت القوات باعتقال كافة أفراد عائلة الشهيد.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم متعمّد، وقالت ناطقة باسمها للإذاعة الإسرائيلية:«إنه هجوم بالدهس».

وسارع في هذا السياق عضو الكنيست شولي معلم الى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية العملية حتى قبل ان تنتهي عملية اخلاء الجثث والجرحى من المكان.واستغل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو العملية متهماً منفذ عملية الدهس بتأييد تنظيم داعش قائلا: «نحن نعرف هوية المنفذ وهو من مؤيدي داعش».

وطالب عضو الكنيست عن البيت اليهودي موتي يوغاف بما اسماه بمضاعفة وتعزيز العمليات الهادفة الى الردع بهدف منع وقوع عمليات اخرى في المستقبل القريب. من جهتها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي القنبر، والتي اطلقت عليها اسم «شاحنة الانتفاضة» انها رد طبيعي على جرائم الإحتلال. وذكرت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، إنّ العملية تأتي رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتزايدة. كما شددت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان المعركة مع الاحتلال مستمرّة طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واشارت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إلى أنّ العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات مستمرّة.