علمت «البيان» من مصادر دبلوماسية في العاصمة تونس، أنّه يتم الإعداد حالياً لعقد قمة ثلاثية تونسية جزائرية مصرية خلال الأيام المقبلة، للبحث في مبادرة حل للأزمة الليبية، فيما من المنتظر أن تحتضن تونس أواخر الأسبوع الجاري جولة جديدة للحوار الليبي لبحث أسس التفاعل الإيجابي مع مبادرة دول الجوار.