تونسيون يتظاهرون ضد السماح بعودة الإرهابيين من الخارج، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة
تونسيون يتظاهرون ضد السماح بعودة الإرهابيين من الخارج، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة
نشر موقع "تي إم زي" الأحد شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة مدته بضع ثوان يظهر بداية عملية إطلاق النار داخل مطار فورت لودرديل في فلوريدا الجمعة والتي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح ستة آخرين.
واصلت قوات الجيش الوطني اليمني عمليات «الرمح الذهبي» التي تقود فيها قواتنا المسلحة جهود التحالف العربي لتطهير مناطق الشريط الساحلي الغربي من الانقلابيين وتأمين مضيق باب المندب وحررت مواقع جديدة ..
توفي الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، أمس، إثر نوبة قلبية. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الصحة الإيراني قوله إن رفسنجاني (82 عاماً) «نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية. وبعد أكثر من ساعة لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته».
أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، بأنه «استهان» بما للقرصنة المعلوماتية والتضليل من تأثير في الديمقراطيات، اثر صدور تقرير أجهزة الاستخبارات حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية..
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم القطاع الصحي في المناطق المحررة في اليمن في إطار عملية إعادة بناء وترميم المشافي وتجهيزها بكافة المستلزمات بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق وتأمين الحياة الكريمة له.
يشعر بالأمان بوجوده في غزة، على الرغم من مرور المنطقة بحروب خلال الأعوام السابقة، تحديات كثيرة تواجه مدير عمليات وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة الدنماركي الجنسية، بو شاك..
علمت «البيان» من مصادر دبلوماسية في العاصمة تونس، أنّه يتم الإعداد حالياً لعقد قمة ثلاثية تونسية جزائرية مصرية خلال الأيام المقبلة، للبحث في مبادرة حل للأزمة الليبية، فيما من المنتظر أن تحتضن تونس أواخر الأسبوع الجاري جولة جديدة للحوار الليبي لبحث أسس التفاعل الإيجابي مع مبادرة دول الجوار.
كشف السودان عن إحباط محاولات لتهريب أكثر من 1500 شخص على الحدود مع ليبيا، مطالباً المجتمع الدولي برفع الحظر عليه حتى يتمكّن من محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومشيراً إلى أنّه برغم محدودية إمكانياته يبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب السلاح والتطرف.
استأنفت قوات النظام السوري وحلفاؤها هجومهم على منطقة وادي بردى، وأدت عملية تفجير مفخخة قتلى وجـــــرحى في صفوف قوات النــــظام، فيما ابدى الرئيس السوري بشار الأسد استعداده للتفاوض مع 91 فصيلاً سورياً..
يصعب على القادم من جهة الرملة البيضاء أو من جهة الأوزاعي، في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، الانتباه للمفرق المؤدّي إلى البحر. في هذه الرقعة، تنتشر محلات تصليح سيارات، تعلوها كلمات مثل: «كاراج»..
وصلت القوات الخاصة العراقية إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في مدينة الموصل للمرة الأولى أمس واشتبكت مع مقاتلي تنظيم داعش قرب موقع تاريخي بالمدينة، قتل 22 شخصاً منهم أربعة جنود بتفجيرات انتحارية استهدفت منطقتين في بغداد، ومنطقة في قضاء عانه، وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدها.
قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 15 آخرون بجروح في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، ما ادى الى استشهاده، فيما استغلت حكومة الاحتلال العملية للتحريض على الفلسطينيين وسكان المدينة المقدسة تحديدا.