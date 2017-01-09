أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، أنّ أنظمة الأمن الفرنسية أحبطت 24 ألف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال العام 2016.

وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، قال الوزير الفرنسي: منذ تسلمي مهامي في 2012، بات التهديد المعلوماتي رئيسياً بما في ذلك لأدواتنا العسكرية». وبعد اتهام أجهزة الاستخبارات الأميركية روسيا بقرصنة حملة الانتخابات الرئاسية، قال لودريان إنّ مثل هذه العملية تعد تدخلاً غير مقبول، في حال قامت بها دولة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا بمنأى من مثل هذه الهجمات، أجاب لودريان: «بالطبع لا ينبغي أن نفكر بسذاجة، لا يمكن استبعاد أن تسعى عمليات من طبيعة تلك التي تم رصدها في الولايات المتحدة إلى بلبلة الانتخابات الفرنسية».

وأضاف أنّ محاولات الهجوم المعلوماتية على وزارتي تتضاعف كل عام، وأنّ الأنظمة الأمنية أحبطت 24 ألف هجوم خارجي في 2016، مشيراً إلى أنّ فرنسا تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة سواء من خلال خلال المنظومة المعلوماتية أو من خلال وسائل تقليدية، لافتاً إلى أنّ كل شيء يتوقف على تأثير الهجوم».