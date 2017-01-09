السودان يحبط تهريب 1500 شخص إلى ليبيا

كشف السودان عن إحباط محاولات لتهريب أكثر من 1500 شخص على الحدود مع ليبيا، مطالباً المجتمع الدولي برفع الحظر عليه حتى يتمكّن من محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومشيراً إلى أنّه برغم محدودية إمكانياته يبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب السلاح والتطرف.

وقال قائد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني اللواء محمد حمدان، في مؤتمر صحافي عقب وصول 115 من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم ضبطهم في الصحراء شمال السودان في طريقهم إلى ليبيا، إنّ السودان يعد الآن من أكثر الدول التي تعمل في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتطرف وتهريب السلاح، بفضل انتشار قوات الدعم السريع في كل المناطق الحدودية مع دول الجوار، مشيراً إلى أنّ قوات الدعم السريع تمكنت منذ مايو الماضي من القبض على أكثر من 1500 شخص من ضحايا التهريب، وأنّها ستواصل جهودها من أجل الحد من عمليات الهجرة والتهريب.