رفض مكتب شؤون الهجرة في جزيرة باتام في إندونيسيا 418 طلباً لاستخراج جواز سفر خلال العام 2016، للاشتباه بأن معظم من تمّ رفض طلباتهم يخططون للسفر للانضمام إلى تنظيم داعش.

وفي تقرير نقلت صحيفة «جاكرتا بوست» عن رئيس مكتب باتام لشؤون الهجرة تيجوه برايتنو قوله، إن رفض الطلبات كان جزءاً من تدابير استباقية لمنع مشاركة المزيد من الإندونيسيين في تنظيم داعش.

وأشار المسؤول إلى أن رفض هذه الطلبات لم يتم فقط بناء على نظام التحقق من الهوية، بل أيضاً على نتائج لمقابلات أشارت إلى أن مقدمي الطلبات يرغبون في العمل بشكل غير قانوني خارج البلاد والانضمام إلى «داعش». وقال برايتنو إن «رفض الطلبات كان يتعلق بجهودنا الوقائية التي تهدف لعدم انضمام المزيد من الإندونيسيين لداعش».