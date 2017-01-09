الرئيس اللبناني يبدأ اليوم زيارة السعودية

يبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ويستعدّ لبنان الرسمي لزيارة الرئاسة الأولى خارج لبنان، وهي للسعودية وقطر، وتبدأ اليوم مع وفد وزاري كبير يضمّ سبعة وزراء. وما هو مؤكد أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن الزيارة ستمتدّ إلى الخميس المقبل.

وهكذا، فإن ملفات رئيس الجمهورية إلى السعودية وقطر باتت جاهزة، وثمّة قرارات منتظرة في الرياض والدوحة بخصوص مساعدة لبنان، وأبرزها سيكون رفع حظر سفر الخليجيّين إلى بيروت. وفي انتظار نتائج الزيارة، تمضي الخطوات اللبنانية على طريق الإنجازات، من دون مطبّات سياسية تعيق بتّ الملفات العالقة. فالمجلس الأعلى للدفاع أبقى جهوزية القوى العسكرية والأمنية على درجاتها العالية في التصدّي الاستباقي والردعي للإرهاب حتى القضاء عليه.

أما استنفار العمل الحكومي، فحطّ في السراي الكبيرة بعمل لجان وزارية لملف النفط الذي قطع الشوط الأكبر في مسيرة تترقّب بتّ الأحكام الضريبية والقانون السيادي.

كما وقّع رئيس الجمهورية، أول من أمس، المرسوم رقم 23، القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 20 مارس المقبل ضمناً، أي تاريخ بدء العقد العادي الأول لمجلس النواب.