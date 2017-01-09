شبهات تواطؤ في تهريب سجناء «جو»

كشفت وقائع التحقيق في ملابسات العملية الإرهابية، التي استهدفت سجن جو في البحرين، عن استخدام المجموعة الإرهابية طائرة تحكم عن بعد لتصوير العملية، مع وجود شبهات تواطؤ وقصور من داخل السجن، بحسب ما صرح لـ«البيان» رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن.

وأفاد رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن لـ«البيان» بأن النتائج المبدئية للجنة التحقيق في عملية الهجوم الإرهابي المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» التي جرت في الأول من الشهر الجاري، وأفضت إلى هروب عدد من السجناء، توصلت إلى وجود شبهات التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة، وكذلك تقصير في عملية الإشراف على السجناء.

وأضاف الحسن أن نتائج عملية التحقيق والمحاكمات لعدد من المسؤولين ممن تم إيقافهم عن العمل ستحدد إمكانية إجراء أي تغييرات بقيادات مركز جو للإصلاح والتأهيل من عدمه، موضحاً أن القرارات النهائية ستكون متروكة لوزير الداخلية.

تحديد هوية

وصرح وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله بأن أعمال البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم، من بينهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، إضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة في قضايا أمنية مختلفة، كما تم تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم والكشف عن رقم السيارة المستخدمة في العملية ومواصفاتها الجاري البحث عنها.

وأكد، في جلسة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، أمس، أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات، وشدد على أنه أيّاً كانت رتبة الشخص، ستتم محاسبته، وإذا كان هناك من أخلّوا بعملهم، فهذا لا يقلل أبداً من شأن رجال الأمن، وسبق إحباط 15 محاولة هروب.

تصوير العملية

وأضاف أن شهيد الواجب الشرطي عبد السلام سيف تعرض لإطلاق النار قبل تسلُّم نوبة عمله، وأن العناصر الإرهابية خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة، منوهاً بأن العناصر الإرهابية استعانت في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير.

وشدد وزير الداخلية على أنه جارٍ حالياً اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أعمال التطوير التي تمت في وقت سابق، وشملت البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وإنشاء مبانٍ جديدة، وإطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وبرامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين، وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث والأهداف الاستراتيجية الأمنية التي تشمل تأمين الجبهة الداخلية وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن، ومكافحة الإرهاب.