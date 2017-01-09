«الرمح الذهبي» تخترق الأوكار الجبلية للحوثي

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني عمليات «الرمح الذهبي» التي تقود فيها قواتنا المسلحة جهود التحالف العربي لتطهير مناطق الشريط الساحلي الغربي من الانقلابيين وتأمين مضيق باب المندب وحررت مواقع جديدة خلال تقدمها باتجاه ميناء المخا وشرعت في تطهير المرتفعات الجبلية القريبة من مديرية ذوباب والوازعية حيث فر إليها الانقلابيون إثر هزيمتهم النكراء أول من أمس، فيما رفدت تعزيزات عسكرية كبيرة من عدن قوات الشرعية على جبهات «الرمح الذهبي».

واستأنفت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة وبدعم من التحالف العربي على تمشيط ذُوباب من جيوب الحوثيين المهزومين في محيط مديرية ذباب الاستراتيجية.



وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني واصلت لليوم الثاني على التوالي وبمشاركة قوات التحالف عملياتها العسكرية في الساحل الغربي حيث تولت تطهير عدد من المواقع الجبلية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم في مديريتي ذباب والوازعية وسط تراجع كبير للمسلحين الحوثيين وحلفائهم في مختلف المواقع.



وأوضحت المصادر أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من عدن إلى جبهة القتال تضم عربات مدرعة ودبابات ومدافع حيث تتولى القوات تطهير المرتفعات الجبلية التي يتمركز فيها الحوثيون وحلفاؤهم بعد طردهم من مديرية ذباب ومناطق كهبوب والمنصورة في مديرية الوازعية.



وقال مصدر عسكري لـ«البيان» إن الجيش الوطني يقوم بتمشيط الجبال الواقعة بين معسكر العمري ومديرية ذباب.

وقصفت قوات التحالف معسكر العمري الذي يعد آخر جيوب الميليشيات، وسط توقعات ببدء عملية الاقتحام والتطهير خلال ساعات.



وأوضح مصدر عسكري في محور تعز لـ«البيان» مقاتلات التحالف شنت ست غارات على مواقع المليشيات في كورنيش المخا ومخزن للسلاح في محطة التحلية بالمدينة، وغارتين على مواقع المليشيات بمنطقة الجديد شمال مديرية ذوباب.

وقال ناطق عسكري حكومي إن المتمردين وحلفاءهم أطلقوا على ذوباب صاروخين بالستيين اعترضهما الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي.



وقتل 55 متمرداً وأصيب 72 في يومين بحسب مصادر عسكرية، الأمر الذي أكدته مصادر طبية في المستشفى العسكري ومستشفى مدني عام نقل إليه القتلى والجرحى.

وشكل تحرير ذُوباب صفعة قوية لمليشيات الحوثي وصالح، ومنع تهديدهم لمضيق باب المندب،الشريان التجاري الاستراتيجي لكافة دول العالم. واستمرت جهود جنودنا البواسل في البذل والتضحية لإكمال مسيرة إعادة الشرعية لليمن.

ومن شأن تحرير ذُوباب أن يسهل من عملية تحرير ميناء المخا الذي يبعد عن ذُباب 46 كيلومتراً فقط، مما يعزز قدرة التحالف على تأمين كامل السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

مواجهات صعدة

في الأثناء، قال محافظ صعدة هادي الوائلي إن المواجهات مستمرة في مختلف جبهات القتال في المحافظة.

وأوضح أن التقدم مستمر نحو مركز المحافظة، في ظل تقهقر كبير لمليشيا الانقلاب حيث تواصل قوات الجيش الوطني السير باتجاه مركز مديرية كتاف عبر محورين في منطقة البقع، كما تتجه قوات أخرى باتجاه مركز مديرية باقم بعد السيطرة على المناطق المحيطة بها.

وكشف المحافظ في بيان أن زعماء قبائل المحافظة تجاوبوا مع الشرعية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في عمليات التحرير وفتح مناطقهم لتقدم الجيش الوطني.

أسلحة جديدة

بدوره، قال رئيس تحالف قبائل صعدة الشيخ يحيى مقيت لـ«البيان» إن الجيش الوطني تمكن من تحرير 16 موقعاً ومنطقة بمساندة فاعلة من طيران التحالف العربي في الجبهة منذ بدء عملياتها في المحافظة.

هذه التطورات تزامنت ووصول أسلحة حديدة ومتطورة من التحالف لقوات الجيش في صعدة بينها صواريخ حرارية قادرة على صرب الأهداف بدقة عالية وحسب مركز صعده الإعلامي تسلمت قوات الجيش الوطني دفعة من صواريخ ذكية من طراز «ستينغر» قادرة على تحديد الأهداف بالليزر وإصابة الهدف بدقة عالية.

صنعاء والجوف

في صنعاء، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع المسلحين الحوثين في مديرية بني حشيش في الضاحية الشرقية للعاصمة.

وفِي محافظة الجوف تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنه الحوثيون استهدف مواقعه في مديرية المتون غرب المحافظة.

هدف استراتيجي



يحقق إبعاد الانقلابيين عن السواحل اليمنية هدفاً استراتيجياً إضافة إلى الأهداف الأخرى، وهو الحد من قدراتهم على تهريب الأسلحة والمتاجرة بقوت أبناء اليمن، كما يحد من قدرة إيران على التأثير في مجريات الأوضاع اليمنية. كما أن تحرير ذُباب يقلل بشكل كبير أي تهديدات لمضيق باب المندب من قبل المليشيات الانقلابية.