دعم إماراتي جديد للمستشفى الجامعي في المكلا

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم القطاع الصحي في المناطق المحررة في اليمن في إطار عملية إعادة بناء وترميم المشافي وتجهيزها بكافة المستلزمات بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق وتأمين الحياة الكريمة له.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً للشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتهم ذوو الدخل المحدود وعمال الخدمات والمتعاقدون في مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والقسطرة القلبية بفوة في مدينة المكلا، حيث زار وفد من الهيئة برئاسة مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، شوقي التميمي، أمس، المستشفى لملامسة احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود.

توزيع مساعدات

ووزع الوفد مساعدات إنسانية من مواد غذائية وأغطية وبطانيات إلى جانب تفقد أقسام المستشفى ورفع الاحتياجات الضرورية من أجهزة طبية ومعدات.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري إن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة على الشعب اليمني، مؤكداً حرص الهيئة على المساعدة في رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصة الشرائـح الكادحـة في المجتمـع اليمني.

وأعرب المتعاقدون وأصحاب الدخل المحدود بالمستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم.