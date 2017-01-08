القبض على متهمين سهلوا هروب سجناء "جو" البحريني

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي عملية الهروب من مركز الاصلاح والتأهيل في سجن قرية جو والقبض عليهم.

وقال وزير الداخلية البحريني في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب البحريني اليوم نقلتها وكالة الانباء البحرينية بنا إن من بين من تم القبض عليهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ عملية الهروب بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة وتحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء.

واضاف أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة وعليه تم إحالة عدد من مسؤولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في سجن قرية جو الى النيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية.

واشار الى وجود كاميرات في مباني مركز الإصلاح والتأهيل ووجود اجهزة إنذار وغيرها بعدد يصل الى 600 كاميرا أمنية مؤكدا أن الحادثة كشف عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت مطلع الشهر الجاري عن قيام "مجموعة ارهابية" بالهجوم على مركز الاصلاح والتاهيل في قرية جو استخدمت خلالها البنادق الاوتوماتيكية والمسدسات نتج عنها استشهاد رجل امن وهروب عشرة من المحكوم عليهم بقضايا ارهابية.