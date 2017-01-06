عون: إسرائيل والإرهاب خطران يهددان لبنان

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب. وفور انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون، قال الأمين العام للمجلس اللواء محمد خير في بيان، إن الرئيس عون أكّد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدّي له بكل وجوهه وحفظ الأمن، وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ أكثر فأكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة.

وأضاف اللواء خير أن المجلس بحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق. وأعلن الرئيس عون أنّ التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية لاسيّما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

وقال: «الأخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثانٍ ليس لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها».