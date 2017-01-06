الحكومة اليمنية توجه بإنصاف متضرري الجنوب

أصدرت الحكومة اليمنية ‏أوامر بتسوية أوضاع المبعدين والمسرحين قسراً من ‏وظائفهم من قبل نظام المخلوع علي عبدالله صالح ضد المحافظات الجنوبية والشرقية، في خطوة مفصلية ضمن مشروع بناء اليمن الجديد من قبل الحكومة الشرعية.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه أمس بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بلجنة تعويضات الأراضي والمبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية إن تسوية أوضاع المبعدين تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي «الذي أخذ على عاتقه إنصاف المتضررين في المحافظات المتضررة كجزء من مشروعه الوطني في بناء اليمن الجديد».

مستويات الإنجاز

وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل اللجنة والوقوف على مستويات الإنجاز في قضايا المتضررين، جراء الممارسات غير المسؤولة للسلطات السابقة التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية والشرقية، وكانت سبباً في استدعاء القضية الجنوبية واستدعاء معالجاتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكد بن دغر أن مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليها كل اليمنيين هي السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تسببت في الماضي وتضرر منها الجميع بسبب المركزية في السلطة وقوى النفوذ، مشيراً إلى أن مشروع قيام الدولة الاتحادية العادلة الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، هو الضامن الوحيد للمشاركة الوطنية والتقاسم العادل للثروة والسلطة.

إقصاء وظلم

وقال بن دغر: «تعرضت المحافظات الجنوبية والشرقية لإقصاء وظلم كبير نتج عنه تسريح الآلاف قسراً من وظائفهم، وإحالة البعض الآخر للتقاعد من غير مستند قانوني، وذلك بعد حرب صيف عام 1994».

الزياني يبحث الأوضاع الإنسانية

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، مع وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي. وبحث الاجتماع الأوضاع الإنسانية في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لتقديمها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. الرياض ـ واس