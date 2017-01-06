التحالف يدمر معسكراً سرياً ومخازن أسلحة للحوثي

شنت قوات التحالف العربي في اليمن، غارات جوية دقيقة على معسكر سري للانقلابيين في محافظة عمران، وعدد من مخازن الأسلحة في مأرب ومحيط صنعاء وتعز، وسط تحرير قوات الشرعية مناطق جديدة في كل من صعدة، وشبوة، وصدت كذلك عدداً من هجمات التمرد.

وشنت طائرات التحالف 12 غارة على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة المدخل الغربي لصنعاء. كما استهدفت بغارات مواقع تخزين للسلاح في جبهة نهم.

معسكر سري

وفي محافظة عمران استهدفت مقاتلات التحالف معسكراً سرياً للتدريب في أطراف المحافظة بالقرب من محافظة الجوف. وفي تعز قصفت تجمعات للمسلحين الحوثيين وحلفائهم في منطقة كهبوب بمديرية الوازعية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، ونفذت ثلاث غارات على معسكر الإذاعة في منطقة الحوبان شرق تعز.

ودمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة للحوثيين وقوات صالح في جبهة المخدرة بمأرب.

شبوة: تقدم الشرعية

في المعارك البرية، هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع المسلحين الحوثيين في منطقة الساق بمديرية بيحان في شبوة بعد أن تصدت لهجوم كبير. وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قوات الجيش الوطني ألحقت بالانقلابين خسائر كبيرة وأن هذه القوات تتقدم باتجاه منطقة الصفحة في جبهة الساق، من أجل السيطرة على الطريق الرئيس لإمدادات الحوثيين، والذي يربط بين مديرية عسيلان وبيحان العليا.

صعدة: مواقع جديدة

وفي صعدة تمكنت قوات الجيش الوطني، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهتي البقع وعلب، حيث سيطرت على مواقع جديدة في جبل سنان.

وفي جبهة علب واصلت قوات الجيش تطهير المواقع التي حررتها من قبضة الحوثيين وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

تعز: مقتل طالبة

في تعز، قتلت طالبة يمنية، وجرحت أخرى جراء إطلاق النار عليهما من قبل قناص تابع للمليشيات الانقلابية من تلة قارع، غرب مدينة تعز. وقال مصدر طبي لـ«البيان» إن إحدى الطالبتين توفيت على الفور.

خط إمداد

تمكن الجيش الوطني من تحرير عدد من مواقع المليشيات الانقلابية في مديرية مقبنة غرب تعز. وقال مصدر عسكري في قيادة محور تعز لـ«البيان»، إن الجيش الوطني شن هجوماً واسعاً في مديرية مقبنة، وتمكن من استعادة جبل العويد والحريقة واستمرار الهجوم باتجاه موقع الحصن لتطهيره بالكامل.

وتعود أهمية المواقع كونها قريبة من الخط الرئيس طريق الحديدة تعز (خط الإمداد للانقلابيين إلى تعز) وإشرافها عليه، ما سيؤدي في حال دعم الجيش الوطني بصورة عاجلة إلى تمكنه من قطع الإمداد على الانقلابيين في تعز.