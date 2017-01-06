الاحتلال يغرق مركب صيادين في غزّة

تمادى الاحتلال في جرائمه ليقدم على إغراق مركب فلسطيني قبالة سواحل غزّة، في الأثناء، سيّر فلسطينيون تظاهرة قبالة معبر إيريز للاحتجاج على تدهور أوضاع القطاع.

وأغرقت الزوارق الحربية الإسرائيلية أمس مركب صيد قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان صياد فلسطيني كان على متنه من أصل أربعة صيادين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الزوارق أطلقت النار بكثافة تجاه القارب ومحيطه قبل أن تلاحقه في مساحة خمسة أميال وتقوم بمحاصرته وتغرقه، مشيرة إلى أنّ صيادين أنقذوا ثلاثة من أصل أربعة صيادين كانوا على متن القارب وجارٍ البحث عن الرابع.

من جهته أكد نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، أنّ أعمال البحث عن الصياد المفقود مستمرة لمعرفة مصيره.

وقالت وزارة النقل والمواصلات في غزّة إن زورقاً إسرائيليا صدم مركب صيد بشكل متعمد قبالة ساحل بحر مدينة غزة الليلة قبل الماضية ما أدى إلى فقدان أثر صياد يبلغ 35 عاماً. وندد بيان صحافي صادر عن الوزرة بالحادثة، واعتبرها اعتداء صارخاً على كل قطاع الصيد في قطاع غزة، مطالباً بتدخل دولي لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين والتضييق عليهم.

وعلى الفور، اعتصم فيه عشرات الصيادين في مرفأ غزة البحري تضامناً مع زميلهم المفقود. وأعلن الصيادون عن تعليق عملهم الخميس والجمعة احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحقهم وللمطالبة بكشف مصير زميلهم المفقود.

تنديد

من جهتها، نددت حركة حماس بتصاعد انتهاكات قوات البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحملت الحركة في بيان للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إسرائيل المسؤولية الكاملة والمترتبة على استمرار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من ملاحقة وإطلاق نار واعتقال بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة. واعتبرت الحركة أن الاعتداءات بحق الصيادين تمثل جريمة بشعة ومنظمة تستدعي موقفا من المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

تظاهرة وتحذيرات

على صعيد متصل، سيّر الفلسطينيون في قطاع غزّة أمس تظاهرة قبالة معبر إيرز الخاضع لسيطرة الاحتلال شمال غزة. وحذّرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة جراء الحصار.

ووجّه النائب الفلسطيني المستقل رئيس اللجنة جمال الخضري خلال التظاهرة، نداء للعالم بالعمل ليكون 2017 عام انتهاء الحصار الإسرائيلي. وشدّد الخضري على ضرورة العمل الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي المشترك لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي على قطاع غزة.