قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية وقوع قتلى وجرحى عندما فجر مهاجمان انتحاريان مركبتين ملغومتين في نقطة تفتيش خارج القاعدة الرئيسية لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال لحفظ السلام (أميصوم) في العاصمة مقديشو أمس.

وقال مسؤول الشرطة علي حسن كولمي إن قوات الأمن استوقفت سيارة في نقطة تفتيش بالقرب من المطار، فانفجرت كما انفجرت شاحنة كانت تليها. وصرح كولمي بأن «سائقي السيارتين كانا يحاولان دخول «فندق السلام»، الذي يحظى بشعبية بين الأجانب الغربيين ومسؤولي الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية».

وتسبب التفجير بقتلى وجرحى وفي تخريب جزئي للفندق الواقع بالقرب من المطار. ومن بين القتلى مدنيون وأربعة من رجال الأمن. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عنه عبر موقع «أندلس» التابع للجماعة.