روسيا وتركيا.. قصف غير مسبوق لـ «داعش»

قصف الطيران الروسي والتركي في عملية مشتركة غير مسبوقة مواقع لتنظيم داعش شمالي سوريا. وأعلنت القوات المسلحة التركية، أمس، أن طائرات حربية تركية وروسية شنّت غارات جوية على مواقع وأهداف للتنظيم في مدينة الباب ومحيطها بريف محافظة حلب، في حين حققت قوات النظام وحلفاؤها تقدّماً في منطقة تحتوي منابع مياه لتزويد العاصمة دمشق.

وأكد بيان صادر عن الجيش التركي أن راجمات صواريخ ودبابات ومدفعية تركية استهدفت 103 مواقع لـ«داعش» في المنطقة المذكورة. وأشار البيان إلى أن طائرات روسية دمرت أهدافاً للتنظيم في قرية دير قاق التي تبعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب المدينة.

وحققت قوات النظام السوري تقدماً في هجومها الهادف إلى السيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، التي تعد خزان المياه الرئيس للعاصمة، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقاً للهدنة التي دخلت أمس يومها الرابع. وهددت بـ«نقض الاتفاق وإشعال الجبهات» كافة، في حال عدم وقف العمليات العسكرية على وادي بردى.

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