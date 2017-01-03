احتفال

المصدر:
  • إي.بي.إيه
التاريخ:

فلسطينية تهتف، خلال احتفال شعبي في مدينة بيت لحم، بالذكرى السنوية الـ 52 لانطلاقة حركة فتح. وشهدت العديد من المدن الفلسطينية فعاليات بهذه المناسبة.

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