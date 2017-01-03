الملك سلمان: المرجعيات الثلاث أساس الحل في اليمن

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في رسالة تهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بذكرى البيعة، أن أي حل للأزمة اليمنية يجب أن ينطلق من المرجعيات الثلاث المعترف بها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ومنها القرار 2216.

وبدوره، أشاد هادي بالمواقف السعودية تجاه اليمن، وقال إن تحالف الحوثي وصالح أراد ابتلاع الوطن ومقدراته واستعباد شعبه، في استدعاء للفئوية والكهنوتية المقيتة.

وأكد مسؤول يمني رفيع لـ«البيان» أن العمل العسكري مستمر إلى حين التزام الطرف الانقلابي بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، في رد على تصريحات الرئيس المخلوع علي صالح التي تنصل فيها من هذه المرجعيات.

وقال المسؤول إن الشرعية ماضية في تحرير المناطق المتبقية من قبضة الانقلابيين، وفي الوقت نفسه مستمرة في التواصل مع الدول الراعية للتسوية والمبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل إقناع الطرف الانقلابي بالالتزام بمرجعيات السلام.

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