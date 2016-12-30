استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر قريباً

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي، أن رحلات الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل. كما تم تأكيد الاستمرار في العمل على تطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وكانت الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر قد توقفت بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً إنه أسقط الطائرة بقنبلة تم تهريبها في علبة للمشروبات الغازية.

وجاء في البيان تأكيدات عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل، ولم يحدد موعد لاستئناف الرحلات الجوية.

تطوير التعاونوكانت الطائرة من طراز إيرباص أيه 321 وتشغلها شركة متروجيت، في طريق عودتها إلى مدينة سان بطرسبرغ، وعلى متنها مواطنون روس، بعد انتهاء عطلتهم التي قضوها في مدينة ومنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصاً. من جهة أخرى، تم خلال الاتصال الهاتفي بين بوتين والسيسي، تأكيد الاستمرار في العمل على تطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة، والذي يكتسب أهمية مضاعفة خلال المرحلة الراهنة.