الحريري: علينا إبقاء لبنان بعيداً عن حرائق المنطقة

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ضرورة المحافظة على لبنان وإبقائه بعيداً عن الحروب والحرائق في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً خطيراً في المنطقة.

وقال الحريري، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء: هناك مشروع خطير في المنطقة، وأنا عليّ أن أحافظ على لبنان، وعلينا القيام بكل ما يمكن القيام به لإبقاء وطننا بعيدا عن حروب وحرائق المنطقة. وأضاف إن «التزامنا بنهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات، فالاعتدال هو القوة وليس التطرف، علماً أن هذا التطرف ليس له دين أو مذهب وليس حكراً على المسلمين وحدهم».

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه «في ما يتعلق بالنهوض بالبلد، يجب علينا أن لا ننظر إلى من يربح أو من يخسر، بل أن يكون لبنان هو الرابح على الدوام».

وقال: نحن كسياسيين يجب أن نضحي من أجل البلد، حتى ولو بالسياسة، فالاستقرار هو الأساس، ويجب أن لا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة، لأنه تبين أن الخلافات السياسية الجذرية الموجودة، ليست طائفية ولا مذهبية، بل سياسية بحتة.

وأعلن الحريري أن «المهم أن نعيد بيروت متألقة كما كانت عليه في السابق، وأن لا تكون تحت رحمة أحد، لا في موضوع النفايات ولا الكهرباء، ولا في باقي المرافق، والمهم أيضا أن نعيد السياحة إلى سابق عهدها، وأن نخلق فرص عمل جديدة للشباب لكي يبقوا في أرضهم».