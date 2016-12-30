ترحيب إماراتي عربي برؤية كيري وإسرائيل تتحدى

رحبت دولة الإمارات وعدة دول عربية وأوروبية، برؤية وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقترحات كيري بأنها إيجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية، وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع.

وطالبت الأطراف المعنية، بالتعامل الجاد والبناء مع المقترحات. واعتبرت السعودية وقطر والبحرين ومصر والأردن والجامعة العربية، أن رؤية كيري تنسجم مع القرارات الدولية، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ حل نهائي.

في المقابل، اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن أفكار كيري عفا عليها الزمن. وأعلن أن إسرائيل تعول على تسلم الرئيس الأميركي المنتخب. وقال إنه مع مجيء ترامب، فإنه «سيتم إزالة فلسطين من جدول الأعمال».