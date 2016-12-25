بالفيديو.. الحوثيون يخربون محلا رفض دفع "أتاوة"

أظهر شريط فيديو اقتحام مسلحين حوثيين لأحد المحال التجارية وتخريبه في صنعاء ، بعدما رفض صاحبه دفع أتاوة فرضتها الميليشيات المتمردة لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي.

وقام أكثر من عشرة عناصر من ميليشيات الحوثي باقتحام محل الملابس وطالبوا، وفق شهود عيان، صاحبه بدفع مبلغا مقرراً على المحال التجارية لدعم الميليشيات التي تقاتل القوات الشرعية في مناطق متفرقة من البلاد.

ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبة في المتجر، عناصر المتمردين وهم يرمون الملابس على الأرض وينهرون العاملين به.

وتشير الممارسات الحوثية إلى أجواء القمع التي تعيشها صنعاء، منذ وقوعها تحت سيطرة المتمردين في إنقلاب على المؤسسات الشرعية في سبتمبر عام 2014.