مقتل اثنين إثر تحطم حافلة تقل أكثر من 45 شخصا في نيوزيلندا

لقى شخصان حتفهما وأصيب آخرون عندما تحطمت حافلة، تقل 45 راكبا على الاقل، إثر سقوطها لمسافة 100 متر في واد عميق في نيوزيلندا.

وكان الركاب، الذين يعتقد ان معظمهم طلاب مدارس من تونجا، مسافرين إلى مدينة جيسبورن بشمال شرق نيوزيلندا ليلة السبت حيث كان من المقرر أن يقدموا عرضا غنائيا في يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان صحفي.

يذكر أن الطلاب كانوا في زيارة إلى نيوزيلندا لجمع الأموال لمدرستهم.

وعثر على جثة واحدة بالإضافة إلى جثة شخص آخر عثر عليها في مكان الحادث. وتم نقل عدد من المصابين جوا إلى مستشفيات قريبة.

ويساعد سائق الحافلة الشرطة في تحقيقاتها.