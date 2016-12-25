انهيارات متلاحقة لميليشيات الحوثي في تعز ونهم

شهدت جبهات المعارك في اليمن انهيارات متلاحقة لدفاعات الانقلابيين، حيث باتت قوات الشرعية على مشارف معسكر التشريفات إثر تقدم سريع واختراق دفاعات التمرد، كما تعرض الانقلابيون إلى هزيمة كبيرة في نهم شرق صنعاء إثر تطهير الجيش اليمني سلسلة جبال القتب وسط فرار الميليشيات، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف بتنفيذ خطة انتشار واسعة واتخاذ إجراءات مشددة لفرض الأمن.

في تطورات الأحداث الميدانية، أصبح معسكر التشريفات في مرمى نيران الجيش الوطني، بعد السيطرة على أجزاء واسعة من المباني المتاخمة للمعسكر من اتجاه حي الكمب شرق المدينة.

وأوضح مصدر عسكري لـ«البيان» أن الجيش الوطني تمكن من فرض سيطرته على صالة الملوك، ومستشفى الكندي، ومدارس الأمجاد الأهلية، ومدارس المعارف، ومصنع البلاستيك، وجميع المباني المطلة على الشارع الرئيسي ومعسكر التشريفات من دوار الكندي البوابة الجنوبية الغربية للتشريفات حتى مبنى البنك المركزي، والتي تم تطهيرها من قبل الجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية ويجري تطهير ما تبقى ونزع الألغام وصولاً إلى قصر

الشعب ومعسكر التشريفات اللذين أصبحا في مرمى نيران أسلحة الجيش الوطني.

انهيارات التمرد

على جبهة شرق صنعاء، تمكن الجيش مسنوداً بطيران التحالف من تحرير تبتي الحمراء والمدفون والتباب المجاورة لسلسلة جبل القتب الاستراتيجي بمنطقة نهم شمال العاصمة صنعاء.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن المعارك على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً لاسيماً وأن نقيل بن غيلان في مرمى نيران القوات المسلحة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تجاوزت جبل القتب وعناصر الميليشيات تفر إلى منطقة عقران وسط انهيارات في صفوفهم.

وفي السياق ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن طيران التحالف العربي استهدفت بغارة جوية تعزيزات تابعة للميليشيات في أطراف منطقة أرحب كانت في طريقها إلى نهم.

وفي محافظة صعدة تواصل القوات المسلحة تقدمها بعد أن تمت السيطرة في الأيام الماضية على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاة وباتت تبعد 70 كيلومتراً من مركز المحافظة الذي يعد المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي.

من جهة أخرى، أشار ناطق الجيش إلى أن جبهة مريس بمحافظة الضالع تشهد هي الأخرى معارك متواصلة تمكن خلالها الجيش من دحر الميليشيات الانقلابية وأجبرتها على التراجع والانسحاب.

الجوف: انتشار أمني

في غضون ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف بتنفيذ خطة انتشار واسعة واتخاذ إجراءات مشددة وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي. وقال مصدر أمني في المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن عملية الانتشار والإجراءات الأمنية المشددة تأتي في إطار خطة عامة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ومنع الاختلالات الأمنية في مختلف مديريات المحافظة.

وأضاف: «تم نصب عدد من النقاط الأمنية في مداخل المدنية»، مشيرا إلى أن المحافظة وبمساندة ودعم قيادتها قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وأن التضحيات التي قدمها الجنود في سبيل مشروع الدولة لن تذهب هدراً.

استشهاد جندي سعودي

أعلنت السلطات السعودية استشهاد أحد الجنود بعد تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار من عناصر حوثية. وأوضح الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية، في بيان، أن المركز الحدودي المتقدم تعرض، أمس، لإطلاق النار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية. وأشار إلى أنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف. وذكر الناطق الأمني أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى. الرياض - واس