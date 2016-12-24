الجيش اليمني على مشارف صنعاء

تمكن الجيش الوطني اليمني بمساندة طائرات التحالف العربي، من تحرير تبتي الحمراء والمدفون والتباب المجاورة لسلسلة جبل القتب الاستراتيجي بمنطقة نهم شمالي صنعاء، وبات على مشارف العاصمة.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة أن المعارك على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً ولاسيما أن نقيل ابن غيلان في مرمى نيران القوات المسلحة.

وفي محافظة صعدة، تواصل القوات المسلحة تقدمها بعد أن تمت السيطرة على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاة، وباتت تبعد 70 كيلومتراً من مركز المحافظة الذي يعد المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وفي محور تعز، أحرزت قوات الشرعية انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية، وعلى الشريط الحدودي، ذكرت مصادر التحالف أن القوات السعودية قتلت 30 من الميليشيات الانقلابية. من جهته، هنأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قادة الألوية والوحدات العسكرية على ما يجسدونه من ملاحم بطولية في مختلف المواقع.

وأشاد بدعم وجهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مؤكداً أن تلك الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أرض الواقع ما كان لها أن تتحقق لولا دعم وإسناد الأشقاء في دول التحالف.