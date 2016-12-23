تفاصيل اختطاف الطائرة الليبية وتحويل مسارها إلى مالطا

قالت وسائل إعلام في مالطا إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت وتم تحويل مسارها إلى مالطا حيث هبطت اليوم الجمعة.

وأضافت وسائل الإعلام ومنها صحيفة تايمز أوف مالطا أن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة وعلى على متنها 118 راكبا، هم 82 رجلا و28 امرأة وطفل ، إضافة إلى 7 اشخاص وهم طاقم الطائرة.

وكشفت مصادر أن شخصين هددا بنسف الطائرة ، حيث طالبا بإطلاق سراح معتقلين في ليبيا.

وكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في تغريدة على موقع تويتر "تم إبلاغي بواقعة خطف محتملة لطائرة في رحلة داخلية في ليبيا وتحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ في وضع الاستعداد."

كما اكد مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس ان "قراصنة" خطفوا الجمعة الطائرة الى مطار فاليتا في مالطا.

وقال موسكات في تغريدة على تويتر "رحلة الافريقية من سبها الى طرابلس حول مسارها وهبطت في مالطا. اجهزة الامن تقوم بتنسيق العمليات".

من جانب اخر جاء في تغريدة لمطار مالطا الدولي ايضا ان "المطار يؤكد حصول دخول غير قانوني. تم ارسال فرق الطوارىء".

ويمكن رؤية الطائرة على المدرج وهي محاطة بآليات عسكرية وتم الغاء كل الرحلات.