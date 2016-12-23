اختطاف طائرة ليبية وعلى متنها 118 راكبا

ككرةٍ تتأرجح بين الأرجل، بات حال المثقف العربي كئيباً، بين فكرٍ يأخذه إلى حدود السماء، وقلمٍ يُحلِّق به في عوالم الإبداع، وهمٍّ يؤجج في دواخله رغبةً متواصلة في العطاء، ليجد في المقابل رقيباً يتابع تحركاته عن كثب، وأحزاباً توجه أسلحتها وشرورها نحوه..