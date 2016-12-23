اختطاف طائرة ليبية وعلى متنها 118 راكبا

قالت وسائل إعلام مالطية انه تم إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.
وأضافت ان شخصين هددا بتفجيرالطائرة المخطوفة إذا لم تتم تلبية مطالبهما.
قالت وسائل إعلام مالطية انه تم إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.
وأضافت ان شخصين هددا بتفجيرالطائرة المخطوفة إذا لم تتم تلبية مطالبهما.
قالت وسائل إعلام مالطية انه تم اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.
قتل التونسي أنيس العامري المتهم باعتداء برلين برصاص الشرطة في ميلانو الجمعة.
قال مصدر أمني لرويترز إن رجلا يعتقد أنه المشتبه به في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين قتل في تبادل لإطلاق النار بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا اليوم الجمعة.
قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن قواتها الخاصة ألقت القبض على اثنين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم على مركز تسوق في أوبرهاوزن بولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد.
كشفت كاميرا مراقبة مثبتة في سيارة، تواجدت بالصدفة إبان ارتكاب حادث الدهس الذى شهدته برلين، والذي راح ضحيته 12 شخصاً وأصيب فيه 50 آخرون، أن سرعة الشاحنة التي نفذت العملية الإرهابية كانت 64 كيلو مترا في الساعة.
واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدّمها شرق العاصمة صنعاء وجبهة تعز، وكبّدت مليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح خسائر كبيرة في جبهة الجوف، فيما قصف طيران التحالف العربي مواقع للانقلابيين في صعدة والحديدة.
أطلق مكتب الزراعة والري في محافظة مأرب حملة إلكترونية ترويجية للتعريف بسد مأرب العظيم وتاريخه والتحول الذي أحدثته عملية إعادة بنائه على نفقة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات-طيب الله ثراه- حيث افتتح السد الجديد في 21 ديسمبر 1986.
أرجأ مجلس الأمن أمس لأجل غير مسمى، التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، فيما تعتزم فرنسا تنظيم مؤتمر دولي حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من دون حضور الطرفين..
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،أمس، بتعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، لجعلها قادرة على اختراق أي درع مضادة للصواريخ، كتلك التي تنوي واشنطن نشرها شرقي أوروبا.
أقامت روسيا أمس، مراسم تكريم وطنية لسفيرها أندريه كارلوف، الذي اغتيل في تركيا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما نفى رجل الدين التركي فتح الله غولن، أي ضلوع له في مقتل السفير بعد اتهامه بأنه وراء الهجوم.
ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في مصر، منوهاً بمشروعاتها الناجحة في مجال الخدمات الصحية وصناعة الأدوية مشيرا إلى إسهامها الكبير في خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
باتت بطاقة الهوية القاسم المشترك لهجمات شارلي ايبدو ونيس وبرلين حيث بموجبها تم التعرف على منفدي الاعتداءات بعد العثور على هويتهم في مكان الجريمة لكن الغموض يكتنف مسألة العثور دائما على هذه البطاقات في مسرح الجريمة..