اختطاف طائرة ليبية وعلى متنها 118 راكبا

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قالت وسائل إعلام مالطية انه تم إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

وأضافت ان شخصين هددا بتفجيرالطائرة المخطوفة إذا لم تتم تلبية مطالبهما.

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