«مفخخات داعش» تقتل 30 مدنياً وعسكرياً بالموصل

قتل 22 مدنياً وثمانية عسكريين في ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة نفذها تنظيم «داعش» في سوق شعبية بحي كوكجلي المحرر، فرضت على إثرها السلطات العراقية حظراً للتجوال في المناطق التي تسيطر عليها شرق الموصل، وبالتزامن تلقى التنظيم الإرهابي خسائر فادحة في منطقة المزارع داخل المدينة التي تشهد معارك شرسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذكرت المصادر أن 40 من عناصره قتلوا في المعارك وأن عشرات آخرين فروا، مؤكدة أن القوات العراقية ستكمل سيطرتها على المنطقة خلال الفترة المقبلة.

بالتزامن، أعلنت الأمم المتحدة أن أربعة عمال إغاثة عراقيين، وما لا يقل عن سبعة مدنيين قتلوا في هجوم عشوائي بقذائف المورتر هذا الأسبوع خلال عملية لتوزيع المساعدات في واقعتين منفصلتين بشرق الموصل.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري عراقي بتنفيذ «داعش» عملية إخلاء لمدينة عكاشات الواقعة شرق قضاء القائم من ساكنيها لتحويلها إلى مخازن أسلحة وآليات. وذكر المصدر أن التنظيم أمر السكان بالخروج من منازلهم وإخلاء المدينة.