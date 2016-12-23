دي ميستورا يحذّر من «حلب ثانية» في إدلب

كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن مساعٍ لإطلاق جولة محادثات جديدة 8 فبراير المقبل، بشأن سوريا في جنيف، محذراً من أن إدلب قد تكون حلب المقبلة، إن لم يتم التوصل لتسوية سياسية، وذكر أن هناك 15 بلدة سورية لا تزال محاصرة، ويجب إيصال المساعدات إليها، في وقت قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكيل فريق خاص للتحقيق في الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، تمهيداً لإحالة ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية.

إلى ذلك، تكتمل اليوم، بإشراف 31 مراقباً من الأمم المتحدة، عمليات إجلاء المقاتلين والمدنيين من حلب المدمرة بالكامل، فيما كشف الجيش الروسي، عن تنفيذه 71 ألف غارة، قتل خلالها ما لا يقل عن 35 ألف مسلح منذ بدء تدخله في سوريا قبل عام، بينما تواصل أمس إجلاء الدفعات الأخيرة من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في حلب، بعد ساعات على خروج أربعة آلاف مقاتل على الأقل من المدينة.

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إنجي صدقي، إن عمـلــية الإجلاء من شرقي حــــلب إلى ريفها الغربي ستستمر اليوم.

من جهة أخرى أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني بالدور البارز الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سوريا عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في حلب في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها.

في الأثناء، دان الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية، عـلـى مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، استمرار الأعمال الوحــــشية للنظام السوري وحلفائه.