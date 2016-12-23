اغتيال الزواري يطيح والي صفاقس وقيادات أمنية

أعلنت الحكومة التونسية أمس عزل والي صفاقس، واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الولاية بعد أسبوع من اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أمام منزله الأسبوع الماضي في عملية منسوبة لإسرائيل، فيما فككت تونس خلية إرهابية من خمسة عناصر بينهم ثلاث نساء إحداهن طالبة.

وأعلنت الحكومة في بيان أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إعفاء والي صفاقس حبيب شواط، ومدير إقليم مديرية الأمن الوطني بالولاية، ورئيس مديرية الأمن الوطني في صفاقس الجنوبية، من مهامهم.

وأوضحت الحكومة في بيان ثانٍ أن يوسف الشاهد قرر تعيين سليم التيساوي والياً على صفاقس خلفاً لشواط الذي جاءت إقالته غداة تصريح للشاهد أول من أمس، لوّح فيه بتتبع كل من أجرم أو تواطأ أو قصّر في ملف عملية الاغتيال.

وعثر في 15 ديسمبر الجاري، على الزواري (49 عاماً) مقتولاً بـ20 رصاصة داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

على صعيد آخر، فككت الداخلية التونسية خلية إرهابية مؤلفة من خمسة أشخاص بينهم ثلاث شابات بتهمة التواصل مع عناصر إرهابية في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد متشددين، بحسب ما أعلنت الوزارة التي ذكرت في بيان أن الخلية تتكون من خمسة عناصر كلهم موقوفون، وهم شابان (19 و31 عاماً) وثلاث شابات (17 و18 و28 عاماً) إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية.

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد، وتونس العاصمة وباجة، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر إرهابية في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر المتشدد والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم داعش والإشادة بعملياته الإرهابية.