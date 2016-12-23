الشرعية تتقدّم في شرق صنعاء وتعز

واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدّمها شرق العاصمة صنعاء وجبهة تعز، وكبّدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر كبيرة في جبهة الجوف، فيما قصف طيران التحالف العربي مواقع للانقلابيين في صعدة والحديدة.

وسيطر مقاتلو الجيش الوطني اليمني والمقاومة على جبل المريحا ومواقع أخرى وأجزاء من جبل السفينة ويحاصرون الميليشيات في جبل القتب، بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع منذ الصباح.

ودارت المعارك بتغطية من طيران التحالف العربي الذي نفذ غارات على مواقع الميليشيات في عدد من الجبهات، حيث أكدت المصادر مقتل 16 وإصابة العشرات وأسر 2 من الانقلابيين.