السيسي يشيد بدور القوات المسلحة

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في مصر، منوهاً بمشروعاتها الناجحة في مجال الخدمات الصحية وصناعة الأدوية مشيرا إلى إسهامها الكبير في خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

تطوير

وافتتح السيسي أمس المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. وتفقد الرئيس المصري المنشآت الجديدة التي تم افتتاحها لاسيما مستشفى القلب التخصصي ومستشفى الطوارئ والحوادث، وكذلك مستشفى الباطنة الذي تم تطويره ورفع كفاءته. كما قام بافتتاح المنشآت الطبية الأخرى عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأكد السيسي ضرورة تطوير منظومة الحفظ والأرشفة لبناء الذاكرة المؤسسية للمجمع الطبي وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وكذلك الاهتمام بالتطوير المستمر لمعامل البحوث الطبية وبنوك الدم، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح القوات المسلحة في خفض تكلفة الأدوية والمعدات الطبية بما وفر على الدولة جزءاً كبيراً من العملة الصعبة.

توجيه

ووجه الرئيس المصري الجهات المعنية بدراسة إنشاء كيان مؤسسي يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص. كما وجه بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين.

وشدد السيسي على ضرورة متابعة المسؤولين للمشروعات التي يتم تنفيذها، والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ وخاصة ما يتعلق بصيانة تلك المشروعات بشكل علمي ومنتظم، وبحيث يتم ضمان تحقق جميع عناصر النجاح لما يتم تنفيذه من مشروعات.

نجاح

وأشاد في هذا الإطار بنجاح القوات المسلحة في مد عقود الصيانة لتصل إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. كما وجه -خلال الافتتاح- بالعمل على رفع مستوى كلية الطب العسكرية ومعادلة شهاداتها مع الجامعات العالمية، مع التركيز على إيفاد طلابها للتدريب بالخارج، مؤكداً أن الطلاب المصريين قادرون على النجاح والتفوق عندما تتوفر لهم ظروف الإعداد الملائم والتدريب الجيد.