الحوثيون نهبوا 16 مليار ريال والموظفون بلا مرتبات

كشفت مصادر مطلعة تورط قيادات ميليشيا الحوثي بفساد كبير في وزارة الداخلية اليمنية في إطار خلية حوثية تدير مقاليد الوزارة نهبت 16 مليار ريال، فيما يشكو موظفون في مستشفى بصنعاء من عدم تسلّم مرتباتهم للشهر الرابع على التوالي.

وحسب شكوى منتسبي وزارة الداخلية فإن المتورطين بقضايا نهب وفساد هم مشرف الوزارة بالبريد محمد الدمشقي وإبراهيم الخربي قاما بتوقيف مرتبات الأفراد ثم سحبها من البريد ونهب مخصصات والقيام بترقيات كبيرة لأنصارهم.

ومحمد الدمشقي جندي في الشؤون المالية تم ترقيته إلى رتبة عقيد وكذلك ترقية الخربي إلى مقدم ضمن كشوفات الترقية للجماعة وذلك مكافأة لما قاما به تحت إشراف أبو حمزة مشرف الــــــوزارة وعبد الكريم الدمشقي مفسد الوزارة من فصل وتجنيد وتوقيف مرتبات ولجان لأكثر من مرة لأكثر من وحدة إضافـــة إلى الفساد في جانب مستحقات الغذاء.

موظفو مستشفى

شكى موظفو المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء من عدم صرف مرتباتهم للشهر الرابع علي التوالي، من قبل الإدارة التي تسيطر عليها الميليشيا، في ظل أزمة أدوية تعصف بمرضى المستشفى الحكومي.

وصرح أحد العاملين بالمستشفى بأنهم وعوائلهم يمرون بظروف معيشية صعبة منذ أربعة أشهر وأنهم ما زلوا يتلقون الوعود تلوى الأخرى من قبل إدارة الميليشيا بصرف الرواتب دون أي شيء يتحقق.

وأضاف «أصبح المستشفى غير قادر على تقديم خدماته الطبية للمواطنين، في ظل غياب ونقص كثير من الاحتياجات الطبية التي تمكن المستشفى من مساعدة المواطنين وعلاجهم».

وصرح أحد المرضى بأن المستشفى لا يملك الأدوية التي يجب صرفها للمرضى مما يضطرهم لشراء الأدوية اللازمة من الصيدليات الخارجية وبمبالغ باهظة ومكلفة.

يشار إلى أن الكثير من الموظفين في القطاعات الحكومية لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر بمن فيهم موظفو القطاع الصحي.