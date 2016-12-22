العثور على بصمات العامري في شاحنة برلين

أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخميس العثور على بصمات المشتبه به التونسي أنيس العامري في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم على سوق للميلاد في برلين.

وقال الوزير إن الأدلة تشير إلى "احتمال كبير أن يكون المشتبه به هو منفذ الهجوم" الذي وقع الاثنين، مضيفا انه "تم العثور على بصمات العامري في مقصورة القيادة في الشاحنة".

وأضاف دي ميزيير "نستطيع ان نعلن اليوم ان هناك مؤشرات اضافية ترجح ان المشتبه به هو فعلا منفذ" الهجوم الذي خلف 12 قتيلا وعشرات الجرحى.

وإضافة الى البصمات التي عثر عليها، هناك عناصر اضافية تعزز فرضية ان العامري اقتحم بالشاحنة الأكشاك الخشبية للسوق في برلين.