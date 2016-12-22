100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عن المشتبه به التونسي

أصدرت النيابة العامة الألمانية الأربعاء مذكرة جلب ورصدت مكافأة لاعتقال أنيس عامري باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين وقالت إنه تونسي عمره 24 عاما.

وقدمت النيابة أوصاف المشتبه وأضافت في بيان أنه "قد يكون خطرا جدا ومسلحا". ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

ومن جانبها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء استجواب عائلة أنيس العامري المشتبه به التونسي في اعتداء برلين، حسبما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن فإن المشتبه به رُفض كطالب لجوء في يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق شخصية سارية المفعول"، حسب ما أكد رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، مضيفا أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية.

وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيل الشاب التونسي لم تصل إلا بعد يومين من الهجوم الإرهابي في برلين. وأضاف الوزير أن أنيس وصل ألمانيا عبر مدينة فرايبورغ في يوليو 2015 "ثم انتقل إلى ولاية بادن فورتمبرغ وبرلين وولاية شمال الراين فيستفاليا".