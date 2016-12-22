«الشرعية» تكبّد الانقلابيين 18 قتيلاً في تعز والضالع

أكدت القوات الموالية للشرعية اليمنية مقتل 18 عنصراً من انقلابيي الحوثيين وحلفائهم في مواجهات شهدتها المنطقة الجنوبية من تعز ومحافظة الضالع، فيما تصدت المقاومة الشعبية لهجوم شنته الميليشيات على مواقعها في منطقتي الجوف والبيضاء.

وأفاد المركز الإعلامي بأنَّ قوات الجيش التابعة للحكومة تمكَّنت من دحر الحوثيين وحلفائهم من تل الرضعة وجبل الهوبين في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ في تعز، بعد اشتباكات عنيفة تم خلالها تدمير سيارة محملة بالذخائر.

وصد الجيش الوطني هجوماً لميليشيا الحوثي والمخلوع في محيط معسكر التشريفات ومستشفى الكندي، ليشن هجوماً معاكساً على إثره على مواقع تمركز الميليشيا في محيط مستشفى الكندي ومصنع البلاستيك المحاذي للمستشفى شرق المدينة، مع استمرار الميليشيات في قصف أحياء شرق المدينة بقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها في منطقة الحوبان.

الجوف والبيضاء

وشهدت منطقة الجوف بمحافظة البيضاء مواجهات عنيفة أثناء تصدي المقاومة الشعبية لهجوم شنته ميليشيات الحوثي وقوات صالح على مواقعها.

وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن الميليشيات شنت هجوماً عنيفاً في الساعات الأولى من فجر أمس على المواقع التي يتمركز فيها مسلحو المقاومة بمنطقة الجوف التابعة لمديرية القريشية، وأن المواجهات استمرت عدة ساعات.

وأضاف إن الهجوم كان معززًا باستخدام ترسانة عسكرية من الدبابات والهاونات والرشاشات الثقيلة المتمركزة في مواقع الروق والخرابة وجربة النود وعرقوب القصب. وأكد المصدر بالمقاومة الشعبية بقيفة أن المقاومة كبدت الميليشيا خسائر بشرية كبيرة أثناء صد الهجوم.

كما اندلعت معارك عنيفة بين عناصر من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من جهة، وأهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع من جهة أخرى.

الضالع

ولقي 11 مسلحاً من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في اشتباكات في الضبيانية والعوابل والربيعيتين بمديرية جبن محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية في المديرية لـ«البيان» إن المناطق الثلاث شهدت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل 11 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، وذلك عقب يوم واحد من مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة.

التحالف

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لميليشيا الحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء).

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية على «فيسبوك»: إن المقاتلات الحربية قصفت مواقع في مفرق أرحب وسد بني بارق والتباب السود غرب جبل المنارة، وأضاف أن تلك الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. كما قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع للحوثيين في منطقة بني بارق والتباب السود الواقعة غرب جبل المنارة.

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ذكر مسؤولون محليون أنَّ ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا في غارة لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارتهم في منطقة عزان بمحافظة شبوة، حيث احترقت السيارة بالكامل وقتل جميع من كانوا داخلها.